La trêve internationale d’octobre débute et offre une sublime affiche en match amical. L’Allemagne rencontre l’Argentine. Une revanche de la finale de la Coupe du monde 2014 qui avait vu les joueurs de Joachim Löw s’imposer 1-0 après prolongations.

La Mannschaft se présente dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Lukas Klostermann, Niklas Süle, Robin Koch et Marcel Halstenberg sont associés en défense. Le milieu de terrain est composé de Joshua Kimmich, Emre Can et Kai Havertz. Enfin, Gian-Luca Waldschmidt connaît sa première cape. Il sera en pointe de l’attaque auprès de Serge Gnabry et de Julian Brandt.

De son côté, l’Albiceleste se présente dans un 4-3-3 avec Agustin Marchesin dans les buts. Juan Foyth, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo et Nicolas Tagliafico se présentent devant lui. Aligné en tant que sentinelle, le Parisien Leandro Paredes évolue auprès de Rodrigo De Paul et de Roberto Pereyra. Enfin, Paulo Dybala, Lautaro Martinez et Angel Correa forment la ligne offensive.

Les compositions :

Allemagne : ter Stegen - Klostermann, Süle, Koch, Halstenberg - Kimmich, Can, Havertz - Gnabry, Waldschmidt, Brandt

Argentine : Marchesin - Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico - De Paul, Paredes, Pereyra - Dybala, Martinez, Correa

