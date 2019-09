Respectivement gardien numéro un et numéro deux de la sélection allemande, Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen s’affrontent actuellement en dehors des terrains. Solide portier du FC Barcelone, le dernier cité avait fait part de sa lassitude d’être une doublure et cela n’a pas vraiment plu à son concurrent direct. Face à cette passe d’armes, le sélectionneur allemand, Joachim Löw est sorti du silence.

Interrogé par Bild, il a préféré calmer le jeu : « on ne peut que se réjouir d’avoir avec Manuel Neuer et Marc-André ter Stegen, deux gardiens de classe mondiale. Kevin Trapp et Bernd Leno sont également capables de performances exceptionnelles. Il est clair que tout le monde est ambitieux et veut aussi jouer. » Il a toutefois promis à Marc-André ter Stegen qu’il aura l’occasion de saisir sa chance avec la sélection allemande : « Andy Köpke (entraîneur des gardiens de la sélection ndlr) et moi-même sommes d’accord sur notre promesse que Marc (Ter Stegen ndlr) aura également ses chances avec nous. Nous pouvons comprendre sa déception, mais juste une seule personne peut jouer. »

