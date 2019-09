Choc entre l’Allemagne et les Pays-Bas dans le Groupe C des qualifications à l’Euro 2020 ! Dans une poule disparate, avec des Néerlandais qui n’ont disputé que deux matches (1V, 1D), des Allemands qui en ont trois au compteur (3V) et le leader Nord-Irlandais qui caracole en tête avec 4 victoires en 4 matches, c’est déjà un petit tournant qui pourrait se dessiner à Hambourg, ce soir (20h45, TFX).

Pour ce match, revanche du 24 mars dernier, qui avait vu l’Allemagne s’imposer au terme d’un match haletant à Amsterdam (2-3), Ronald Koeman aligne pratiquement le onze de la finale de la Ligue des Nations perdue face au Portugal. Seul changement, Quincy Promes prend la place de Steven Bergwijn sur le front de l’attaque. De son côté, Joachim Low est aujourd’hui privé de Leroy Sané, buteur à l’aller et indisponible plusieurs mois. Il aligne un 3-4-3 et intègre Tah en défense, Kroos et Klostermann au milieu et Werner aux avant-postes.

Les compositions d’équipes :

Allemagne : Neuer - Ginter, Süle, Tah - Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz - Gnabry, Werner, Reus

Pays-Bas : Cillessen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon, Wijnaldum, De Jong - Babel, Depay, Promes

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10