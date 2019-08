À une semaine de la reprise de la Ligue 1, les équipes françaises disputaient leur dernier match amical. C’était le cas de Bordeaux ce dimanche soir. Les Girondins affrontaient le Genoa au Matmut Atlantique.

Et les hommes de Paulo Sousa ont encaissé une nouvelle défaite, la cinquième en six matches de préparation. Les Marines et Blancs se sont inclinés trois buts à deux sur leur pelouse. Ils ont pourtant remonté deux buts d’écart mais cela n’a pas suffit, le Genoa s’imposait en fin de rencontre (3-2).

C'est terminé, malgré une réaction des joueurs revenus de 0-2 à 2-2, Bordeaux s'incline pour ce dernier match de préparation... #FCGBGCFC pic.twitter.com/Azj3zBWWt4 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 4, 2019

