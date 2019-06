À quelques jours de débuter la CAN en Égypte contre le Maroc, l’Afrique du Sud et la Namibie, la Côte d’Ivoire s’est rendue à Boulogne-sur-Mer pour y défier les Comores en match amical. Finalement non repêchés par la CAF, les Cœlacanthes se sont inclinés 3-1.

Wilfried Bony s’est illustré en inscrivant un doublé (40e, 59e), et l’ancien Marseillais Kassim Abdallah a marqué contre son camp en fin de match (90e). Au bout du temps additionnel, les Comoriens ont réduit la marque par M’Changama (90e+4). Prochain rendez-vous, en amical toujours, pour les Elephants le 14 juin face à l’Ouganda.

