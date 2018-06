Dans le cadre de sa préparation pour le Mondial en Russie, l’Angleterre accueillait le Costa Rica à Elland Road (Leeds). Les hommes de Gareth Southgate, qui faisait tourner pour l’occasion, ne mettaient pas très longtemps à trouver le chemin des filets. Sur un service de Loftus-Cheek, Marcus Rashford expédiait un missile dans la lucarne de Navas (1-0, 13e).

Alors que le score n’évoluait plus, les Three Lions ont finalement trouvé la faille une deuxième fois. Sur un bon service de Dele Alli, Danny Welbeck doublait la mise d’un coup de tête dans le but vide (2-0, 76e). Une victoire qui fait donc du bien à l’Angleterre à sept jours du Mondial.