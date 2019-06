L’Argentine disputait son dernier match amical avant la Copa América cette nuit, face au Nicaragua, au Stade du bicentenaire de San Juan. Et l’Albiceleste s’est imposée sur le score de 5-1.

Lionel Messi s’est offert un doublé, en l’espace de seulement de deux minutes, et Lautaro Martinez en a fait de même. Roberto Pereyra a inscrit le cinquième but argentin. Reste à voir si La Pulga et ses coéquipiers parviendront à rééditer cette performance une fois la compétition entamée !

