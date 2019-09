Avant d’affronter le Zenit lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, mardi soir, l’Olympique Lyonnais se déplaçait ce vendredi à Amiens dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Mais la victoire est passée sous le nez des Gones, puisque Bodmer a égalisé pour l’ASC dans le temps additionnel (2-2). Présent au micro de Canal + Sport après la rencontre, Léo Dubois est revenu sur cette contre-performance.

« On s’est arrêtés de jouer, tout simplement. Ils nous ont dominé toute la deuxième mi-temps, je pense que c’est mérité qu’on prenne un but à la fin, a lâché l’ancien Nantais avant de poursuivre. Il faudra qu’on trouve les solutions. Il faut qu’on bosse et qu’on se remette en questions, tout simplement, parce qu’on a un match important mardi. Il faut analyser ce résultat négatif pour nous et ça va être à nous de nous relever mardi devant notre public. Je pense qu’ils (les supporters, ndlr) en ont besoin, on en a besoin et on est capables de le faire. »

