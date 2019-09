Retour aux affaires courantes après la trêve internationale ! Alors que Lillois et Angevins s’affrontent en ce moment en ouverture de la 5e journée de Ligue 1, c’est ensuite au tour de l’Olympique Lyonnais (5e) de se replonger dans le championnat, quelques jours avant de débuter sa campagne de Ligue des champions face au Zénit de Malcom (mardi, 18h55, Parc OL).

C’est au stade de la Licorne d’Amiens (18e) que les hommes de Sylvinho tenteront de retrouver le goût du succès après avoir concédé une défaite et un match nul. Mais sans Jason Denayer, blessé, Youssouf Koné ni Thiago Mendes, suspendus. Au coup d’envoi, l’OL se présente en 4-3-3, avec Marcelo pour accompagner Andersen en défense centrale et un trio offensif aujourd’hui composé de Traoré, Dembélé et Terrier.

Côté amiénois, Luka Elsner a tout verrouillé. Match amical à huis clos, secret total sur le groupe convoqué... Finalement, le coach slovène semble opter pour un 4-3-3. Jallet et Chedjou occuperont le côté droit de la défense, alors qu’au milieu Gaël Kakuta évoluera devant le duo Gnahoré et Blin, prêt à soutenir un Moussa Konaté double buteur en amical contre Chambly (2-2) et de retour comme titulaire, mais également Fousséni Diabaté, qui fait sa première apparition avec les Picards.

Les compositions d’équipes :

Amiens SC : Gurtner - Jallet, Chedjou, Lefort, Aleesami - Blin, Gnahoré, Kakuta - Guirassy, Konaté, Diabaté

OL : Lopes - Tete, Marcelo, Andersen, Dubois - Reine-Adelaïde, Tousart, Aouar - Traoré, Dembélé, Terrier

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10