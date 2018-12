Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse d’Orléans (1-2), hier, les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue BKT se poursuivent ce soir. En ouverture, l’Olympique Lyonnais se déplace au stade de la Licorne pour y défier l’Amiens SC (18h45). S’il carbure en Ligue 1 Conforama et en Champions League, où le FC Barcelone l’attend en huitièmes de finale, l’OL doit maintenant se tourner vers la Coupe de la Ligue, une compétition qu’il ne souhaite pas galvauder. Se dresse devant lui une équipe d’Amiens qui bien que 18e de Ligue 1 reste sur un succès à Guingamp...il y a onze jours déjà.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio a laissé Anthony Lopes, Marcelo, Houssem Aouar et Nabil Fekir au repos et convoqué plusieurs jeunes de l’Academy. Racioppi, Oumar Solet, Maxence Caqueret, Ousseynou Ndiaye et Yassin Fekir, frère du capitaine, sont présents en Picardie. Au coup d’envoi, c’est un 3-4-1-2 qui est aligné côté lyonnais. Gorgelin est dans le but, alors que les trois hommes qui composent sa défense sont ce soir Tete, Solet et Marçal. Dubois et Terrier évolueront en position de pistons sur les ailes, alors que Tousart et Diop seront chargés de verrouiller l’axe. Devant, Ndombele évoluera un cran en-dessous de Traoré et Dembélé. Côté amiénois, Christophe Pélissier choisit un 4-3-3, avec Dreyer en lieu et place de Gurtner dans le but, El-Hajjam en position d’arrière droit et les retours de Bodmer et Mendoza. Le Polonais Rafal Kurzawa est également de la partie.

Les compositions d’équipes :

Amiens SC : Dreyer - El Hajjam, Gouano, Adenon, Dibassy - Gnahoré, Blin, Bodmer - Kurzawa, Mendoza, Otero

OL : Gorgelin - Marçal, Tete, Solet - Dubois, Tousart, Diop, Terrier - Ndombele - Dembele, Traoré