Dans un entretien à paraître mardi dans France Football, le nouveau milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été interrogé sur ses débuts avec le club de la capitale, mais aussi de ses aventures passées. Il a notamment été questionné sur son passage à l’Athletic, où il a évolué sous les ordres de Marcelo Bielsa. Et El Loco a visiblement laissé de bons souvenirs au numéro 21 du club francilien.

« Bielsa, je pourrais vous en parler deux ou trois heures, mais on va essayer de faire court. (rires) C’est l’entraîneur le plus original que j’ai eu dans ma carrière. Je ne dis pas le meilleur ou le pire, mais le plus particulier. C’est un malade de foot. Chez lui, tout est différent dans la manière d’appréhender le foot : l’entraînement, la façon dont il comprend et lit le jeu. Je me souviens de ses séances d’analyse des matches... après les matches. On se recoltinait l’intégralité de la rencontre qu’on venait de jouer, quelques heures plus tôt. C’était parfois chiant pour certains, mais, moi, j’adorais. [...] C’est un génie ! C’est un tel bonheur de l’avoir côtoyé. [...] Bielsa m’a fait aimer le foot encore plus que je ne l’aimais... C’est quelqu’un d’honnête et sincère, toujours », a expliqué le milieu de terrain espagnol.

