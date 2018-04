Depuis qu’il a rejoint Liverpool à l’été 2014, Lazar Marković a vu sa prometteuse carrière prendre un sacré coup de frein. Après une saison et 31 matchs disputés toutes compétitions confondues avec les Reds, l’ailier serbe a rejoint Fenerbaçhe en prêt. Le début d’une très longue série de prêts pour le joueur de 24 ans qui évolue aujourd’hui en Belgique, au RSC Anderlecht.

Recruté pour la somme de 25 M€, les dirigeants des Reds n’acceptent pas de laisser partir leur joueur, à moins d’une offre à hauteur de leur investissement. Une situation que le principal intéressé vit très mal. Dans des propos relayés par La Dernière Heure, Markovic a déclaré en vouloir terriblement à Liverpool pour le traitement qu’on lui inflige. « Pour montrer que je suis toujours le même joueur. Pour montrer aux gens de Liverpool qu’ils ne peuvent pas me traiter de cette façon. C’est normal de le prendre personnellement quand on ne te laisse pas partir en demandant une somme de transfert irréaliste », a-t-il déclaré après avoir trouvé le chemin des filets, après plus de 364 jours de disette. C’est dit !