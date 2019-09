Annoncé du côté de l’AS Monaco ou encore du Sporting CP (Portugal), André Silva a finalement pris la direction de l’Allemagne. L’attaquant portugais a en effet été prêté pour deux saisons par l’AC Milan à l’Eintracht Francfort. Présenté ce mercredi, le joueur de 23 ans est donc revenu sur son arrivée.

« La principale raison de ma venue ici, c’est qu’ils ont vraiment pris soin de moi. (...) Francfort a montré beaucoup d’intérêt. J’ai 23 ans et il est temps de grandir. Je vais travailler dur pour ça, a d’abord lâché André Silva avant de parler de la Bundesliga. Le football allemand est très intense et se compose de nombreuses courses. Comme je n’abandonne jamais et que je me bats toujours pour l’équipe, je suis bien préparé. »

