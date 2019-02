Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Neymar et bien d’autres. Angel Di Maria a eu la chance d’évoluer avec de nombreux grands joueurs entre clubs et sélection. « J’ai profité de chacun de mes partenaires, je continue à le faire, j’ai eu la possibilité de jouer avec tous les meilleurs de mon époque. On essaye d’en profiter tous les jours », a-t-il lancé au micro de Redes sur ESPN en Argentine.

El Fideo aurait toutefois aimé jouer avec une autre légende. « J’aurais aimé jouer avec Ronaldo Fenomeno. Je jouais avec lui à la PlayStation sur PES. J’aurais beaucoup aimé jouer avec lui », a lancé l’international albiceleste (97 sélections, 20 buts).