Ce vendredi, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, Angers recevait le LOSC mais n’a pas fait le poids face aux hommes de Christophe Galtier et se sont inclinés 0-2 au stade Raymond Kopa. Si les Angevins restent désormais sur trois défaites consécutives en championnat, ils sont bien évidemment perturbés par l’affaire touchant leur président, Saïd Chabane, mis en examen le 5 février pour agressions sexuelles aggravées. C’est ce cas reconnu l’entraîneur du SCO d’Angers à l’issue de la rencontre.

« J’apprécie beaucoup le comportement de toutes les composantes du club. Il faut savoir qu’on a un président qui est proche de ses joueurs et de son staff. On est proches de lui aussi, on n’est pas des machines. On a un coeur, des sentiments et on ne peut être autrement qu’affectés. Le président qui s’est exprimé auprès des membres de l’effectif ? Je l’ai trouvé costaud. Ce n’est pas facile pour lui. Il l’a fait avec beaucoup de dignité. Inévitablement, c’est quelque chose qui nous touche », a concédé Stéphane Moulin dans des propos relayés par RMC Sport. Angers, 13e de Ligue 1, n’a pas gagné en championnat depuis un déplacement à Nantes (2-1) le 21 décembre et tentera de retrouver la victoire à Nîmes, samedi prochain (15 février).