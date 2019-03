Vendredi soir, l’Angleterre n’a fait qu’une bouchée de la République Tchèque (5-0). Un match dans lequel un homme s’est illustré : Raheem Sterling. L’attaquant de Manchester City s’est offert un triplé et a grandement contribué au succès des siens. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Sky Sports, le capitaine anglais Harry Kane a loué le match de son compatriote.

« Raheem Sterling est incroyable. C’est un très bon joueur et très humble. Il veut juste travailler dur et faire mieux. Vous l’avez vu en pleine confiance aujourd’hui. C’est génial de l’avoir sous cette forme, de jouer avec lui et avec optimisme, il pourra le refaire lundi », a indiqué Harry Kane.