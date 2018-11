Depuis plusieurs semaines, Dejan Lovren et Sergio Ramos se cherchent. Après les déclarations sulfureuses du défenseur croate, l’international espagnol lui avait répondu mercredi en conférence de presse avant le match entre la Croatie et l’Espagne. Et après la victoire des Croates 3-2, le joueur de Liverpool en avait remis une couche au sujet de celui du Real Madrid.

Avant la rencontre entre l’Angleterre et la Croatie (dimanche à 15h, à suivre en direct sur notre site), Harry Kane a été interrogé sur ce clash, lui qui va défier directement Lovren sur la pelouse de Wembley : « ce n’est pas à moi de comparer Lovren et Ramos. Le record de Ramos parle pour lui-même. Lovren est un fantastique défenseur et je compte me battre contre lui. (…) De toute évidence, certains joueurs sont plus francs que d’autres. » Le Croate est donc prévenu, le numéro 10 anglais compte bien prendre le dessus demain.