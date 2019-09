Dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de l’Euro 2020, l’Angleterre affronte la Bulgarie à Wembley. Une rencontre à laquelle ne participe pas Jesse Lingard (26 ans).

Le joueur de Manchester United est malade et a dû quitter le rassemblement des Three Lions. Gareth Southgate a libéré l’attaquant et lui a permis de retourner à Manchester.

#ThreeLions midfielder @JesseLingard has returned to his club through illness.

Get well soon, Jesse ! pic.twitter.com/ixB5MWgvdU

— England (@England) September 7, 2019