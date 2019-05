L’OL l’a emporté 3-0 au Vélodrome ce dimanche soir lors de la 36e journée de Ligue 1. Cette nouvelle défaite prive définitivement les Marseillais de coupes d’Europe la saison prochaine. Symbole du nouveau naufrage phocéen hier, Mario Balotelli a traversé ce match comme une ombre. L’Italien s’est plutôt distingué en se brouillant plusieurs fois avec Anthony Lopes. Ce dernier a d’ailleurs reconnu sur RMC l’avoir joué à l’intox avec son adversaire.

« C’est en retombant que je me fais le plus mal (sur le second contact, ndlr). Je me mets un sacré coup de coude en retombant au niveau des cotes. C’est en retombant. Ce n’est pas lui qui me fait mal, c’est moi tout seul. Sur le premier choc que j’ai pu avoir en première mi-temps avec lui, il faut aussi jouer un peu à l’intox. Je l’ai senti arrivé derrière moi, j’étais un peu en difficulté… et puis voilà (rires). »