Lionel Messi a pris du recul avec la sélection d’Argentine depuis la fin du Mondial en Russie. Mais, à en croire le président de la fédération albiceleste Claudio Tapia en décembre dernier, la Pulga pouvait faire son retour en 2019.

Et ce mercredi, dans une interview accordée à TyC Sports, Claudio Tapia a évoqué un possible retour de Lionel Messi en mars. « Si Scaloni l’appelle, il viendra en sélection ». Un retour prochain est donc envisagé pour la Pulga avec l’Argentine, qui affrontera prochainement le Venezuela (23 mars) et le Maroc (26 mars).