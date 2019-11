Granit Xhaka en conflit ouvert avec les supporters d’Arsenal, Unai Emery pourrait bien changer de capitaine pour le reste de la saison. Porteur du brassard hier lors du nul des Gunners face à Wolverhampton (1-1), Pierre-Emerick Aubameyang pourrait le récupérer de manière permanente. C’est ce qu’a laissé entendre son coach en conférence de presse.

« Je pense qu’il peut prendre cette responsabilité et aujourd’hui, c’est ce qu’il a fait. Il est l’un de nos capitaines et je pense qu’il peut prendre cette responsabilité, mais nous allons d’abord analyser le match et la situation pour les prochaines échéances avant de décider. » Le Gabonais a en plus inscrit son 50e but sous les couleurs d’Arsenal face aux Wolves.