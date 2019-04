Derby de Londres cet après-midi à l’Emirates Stadium, où les Gunners d’Arsenal tenteront de conforter leur 4e place synonyme de Ligue des champions. En face, les Eagles sont 14es mais voyagent très bien loin de Selhurst Park (7V, 2N).

Pour ce match, Granit Xhaka et Aaron Ramsey, touchés, sont absents des rangs d’Arsenal. Unai Emery aligne un 3-4-3 dans lequel on retrouve Koscielny, Guendouzi et Lacazette. En face, Roy Hodgson est privé de Jeffrey Schlupp jusqu’à la fin de la saison. Il aligne aujourd’hui un 4-5-1, avec les apparitions de Max Meyer, Cheikhou Kouyaté et Joel Ward.

Arsenal : Leno, Jenkinson, Mustafi, Koscielny, Mavropanos, Kolasinac, Elneny, Guendouzi, Ozil, Lacazette, Aubameyang

Crystal Palace : Guaita, Ward, Dann, Kelly, Wan-Bissaka, Meyer, McArthur, Milivojevic, Kouyate, Zaha, Benteke