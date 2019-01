Tout juste officialisé à Arsenal, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone Denis Suarez a donné sa première interview. Moment choisi par l’Espagnol pour évoquer ses modèles. « La personne que j’admire le plus dans le monde du football est Andres Iniesta. Il a toujours été mon idole, depuis que je suis jeune. En plus du fait qu’il joue dans une position similaire à la mienne, j’ai pu passer deux ans avec lui - j’ai beaucoup appris de lui. Ça a toujours été un énorme compliment d’être comparé à lui. », a d’abord déclaré Denis Suarez lors de son interview de présentation.

Le joueur de 25 ans, passé par Manchester City, le Séville FC (où il avait évolué sous les ordres d’Unai Emery) et Villarreal, a ensuite cité deux joueurs de son nouveau club, comme modèles. « Une chose que personne ne sait à mon sujet, c’est que quand j’étais petit et que je regardais la Premier League à la télévision, et Arsenal était une équipe qui m’a vraiment inspiré. Je regardais Bergkamp et Henry, ce sont deux légendes du club et j’espère que nous pourrons suivre leurs traces, » a-t-il déclaré au média du club londonien.