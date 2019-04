Le 14 novembre 2017, l’équipe de France faisait match nul face à l’Allemagne lors d’une rencontre amicale (2-2). Pour ce match, Alexandre Lacazette avait été aligné d’entrée par Didier Deschamps et avait même inscrit les deux buts tricolores. Mais depuis, l’attaquant d’Arsenal n’a plus été appelé par le sélectionneur des Bleus, la faute notamment à une forte concurrence. Dans une interview accordée à RMC Sport, son entraîneur Unai Emery est revenu sur le sujet, et il sait que son joueur reviendra en équipe de France.

« Je respecte le point de vue de Didier Deschamps. L’objectif est aussi qu’Alexandre Lacazette se construise une régularité et un rendement pour pouvoir accéder à la sélection française. La principale raison (de son absence, ndlr), c’est qu’il y a beaucoup de concurrence. Mais Lacazette, à terme, je suis persuadé qu’il finira par retourner en sélection », a lâché l’ancien coach du Paris Saint-Germain.