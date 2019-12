Depuis le licenciement d’Unai Emery fin novembre, c’est l’ancien milieu de terrain des Gunners Freddie Ljungberg, membre du staff du Basque, qui assurait l’intérim. Samedi dernier, il dirigeait son dernier match en tant qu’entraîneur de l’équipe première, conclu sur un 0-0 face à Everton. Dès lors, on pouvait se poser des questions sur son avenir. Mais Mikel Arteta compte bien sur lui.

« J’ai parlé avec Freddie après le match. Je lui ai donné mes plans et les gens que je voulais faire venir pour composer mon staff, leur rôle et leur responsabilité. Je voulais savoir ce qu’il en pensait, savoir ce qu’il avait en tête, quelles étaient ces attentes. On a parlé et on a décidé que la meilleure chose à faire pour lui était de rester avec nous. Il connaît les joueurs, la situation, l’histoire, et sa connaissance du foot va vraiment nous aider à nous améliorer », a ainsi lancé le nouveau coach londonien. Le Suédois et l’Espagnol travailleront donc main dans la main. Un duo qui nous aurait probablement offert beaucoup de spectacle sur un terrain...