Le temps de Granit Xhaka à Arsenal est compté. Le nouveau coach des Gunners, Mikel Arteta, a beau vouloir s’appuyer sur lui, l’international suisse est plus que jamais obnubilé par l’idée d’un départ, notamment depuis sa prise de bec avec les supporters. Titularisé jeudi par Arteta lors du nul concédé à Bournemouth, Xhaka, sous contrat jusqu’en 2023, souhaite revenir en Bundesliga, où il avait passé 4 années au Borussia Mönchengladbach.

« Ecoutez, je le dis franchement : nous sommes d’accord avec le Hertha Berlin et nous voulons aller là-bas », a affirmé son agent José Noguera, relayé par Skysports. « Nous l’avons dit au boss Raul Sanllehi et au directeur sportif Edu ainsi qu’au nouvel entraîneur Mikel Arteta. Arsenal a été informé de chaque étape, le joueur et le Hertha sont clairs. Il n’est aujourd’hui question que de l’indemnité de transfert ». À la recherche d’un milieu de terrain défensif (Lucas Tousart et Kevin Strootman étaient aussi visés), le Hertha, actuel 12e de Bundesliga, semble en passe de trouver son bonheur avec Xhaka.