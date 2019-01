Annoncé comme partant par plusieurs médias anglais, notamment parce qu’il n’est pas dans les petits papiers d’Unai Emery, l’international allemand ne devrait pas quitter l’Angleterre cet hiver. C’est ce qu’affirmait ESPN en début de semaine, et cette fois, c’est son agent Dr Erkut Sogut qui l’a confirmé.

« Je préférerais ne pas parler publiquement de la situation de Mesut, mais au vu des récentes spéculations l’annonçant sur le départ d’Arsenal, je pense que c’est important d’éclaircir la situation et mettre fin à ça pour se concentrer sur le football. Mesut a signé un nouveau contrat en janvier dernier parce qu’il voyait son avenir à Arsenal et rien n’a changé dans sa tête. Il veut rester ici pour la durée de son contrat et peut-être plus encore. Il est 100% engagé avec Arsenal. Il adore le club, partage ses valeurs et ne veut être nulle part ailleurs », a-t-il expliqué à Goal. Voilà qui est clair.