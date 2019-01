Peu souvent titularisé par Unai Emery à Arsenal, Mesut Özil n’est plus franchement désiré chez les Gunners, malgré ses 4 buts et 2 passes décisives en 14 matches, toutes compétitions confondues. Et alors que le mercato hivernal ouvre le 1er janvier, l’Allemand pourrait faire ses valises et quitter l’Emirates Stadium.

Seulement, selon ESPN, il refuserait d’être prêté cet hiver. Cependant, il ne fermerait pas la porte à un départ plus tard. Lui qui n’a même pas pris part au match contre Liverpool à cause d’une blessure est dans le viseur de plusieurs clubs, dont Basaksehir qui s’est récemment intéressé à sa situation.