Le milieu de terrain uruguayen, Lucas Torreira, a quitté la Russie après la défaite de sa sélection face à la France (2-0). Il peut maintenant pleinement se concentrer sur la finalisation de son transfert à Arsenal.

Le joueur de la Sampdoria a confirmé au Metro qu’il était bien en approche du club londonien : « La visite médicale ? Nous aurions pu faire les choses différemment, mais je ne voulais pas penser à autre chose que la Coupe du monde. C’était vraiment important et faire partie de cette équipe était primordial pour moi. Mais maintenant, j’ai plus de temps et mon avenir sera éclairci. »