Après une première saison prometteuse à l’Emirates Stadium, le milieu de terrain français confirme et brille dans l’entrejeu d’Arsenal, où il est clairement devenu l’un des tauliers d’Unai Emery.

Il vient d’ailleurs d’être élu meilleur joueur du mois de septembre à Arsenal, grâce à des belles prestations face à Tottenham, Aston Villa et Manchester United. Une belle récompense pour Guendouzi !

Introducing your September Player of the Month...

@MatteoGuendouzi

— Arsenal (@Arsenal) October 8, 2019