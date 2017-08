Un temps annoncé sur le départ, David Ospina devrait finalement rester à Arsenal, et ce malgré l’intérêt de clubs comme le Fener. L’ancien de l’OGC Nice s’est confié dans des propos relayés par le Sun.

« J’ai un contrat ici, je suis heureux et je vais me battre jusqu’à la fin, je veux continuer et gagner ma place. Je bosse pour ça, je bosse depuis trois ans et j’attends une opportunité », a expliqué le portier colombien.