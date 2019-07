Alors qu’Everton aimerait faire venir le jeune attaquant de la Juventus, Moïse Kean (19 ans), Arsenal vient de faire son irruption dans le dossier. D’après le Daily Mail, les Gunners seraient prêts à acheter le jeune italien. Auteur de 8 buts en 21 rencontres avec la Juventus, ce dernier a été la révélation de la Serie A en deuxième partie de saison.

Néanmoins, plusieurs divergences d’opinions existeraient entre Arsenal et la Juventus. Les Italiens seraient disposés à vendre le joueur contre 35 millions d’euros et aimeraient mettre en place une clause de rachat de 40 millions d’euros. Arsenal ne souhaiterait pas inclure cette clause dans les transactions et serait prêt à proposer 40 millions d’euros. De son côté, Gianluca Di Marzi, qui travaille pour la Sky Italia, indique que le FC Barcelone se serait également renseigné sur le jeune attaquant. Les Blaugrana aimeraient recruter l’Italien et le prêter dans la foulée au FC Séville. Le joueur à l’embarras du choix pour son avenir.

