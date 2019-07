Mardi, RMC Sport évoquait un vif intérêt d’Everton pour le milieu offensif du FC Barcelone Malcom (22 ans). En manque de temps de jeu depuis son arrivée au Barça l’été dernier (quinze matchs joués en Liga, pour seulement six titularisations), l’ancien Bordelais souhaite trouver rapidement une porte de sortie. Si les Toffees discutent bien avec la direction catalane depuis la semaine dernière, ces derniers ont élaboré une stratégie bien précise pour attirer Malcom dans leur filet. Selon nos informations, une offre de 35 millions d’euros n’est pas à l’ordre du jour.

Les pensionnaires de Goodison Park souhaitent trouver un accord avec le Barça autour d’un prêt et non pour un transfert sec. Les négociations se poursuivent entre toutes les parties sur le sujet. En parallèle du dossier Malcom, Everton tente également d’obtenir le prêt du jeune attaquant italien de la Juventus Moïse Kean (19 ans). La presse italienne évoquait là encore une offre de 30 millions d’euros pour l’international transalpin. Le club anglais, qui souhaite assainir ses finances, ne vise pas un transfert définitif dans ce dossier. Les bonnes relations entretenues par Marcel Brands et Fabio Paratici pourraient permettre aux deux parties de sceller un accord.

