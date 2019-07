Avec la probable arrivée de Griezmann et celle fantasmée de Neymar, il risque ne plus y avoir beaucoup de places devant au FC Barcelone. Ainsi, Philippe Coutinho est poussé vers la sortie et cela va probablement être le cas de Malcom.

Selon les informations de RMC Sport, Marcos Silva, le coach d’Everton, en a fait sa priorité. Les Toffees vont envoyer une offre de 35 millions d’euros aux Blaugranas. Arsenal est aussi dans la course, mais discute seulement avec son entourage pour le moment.

