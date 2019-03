Sept jours après sa victoire au Roazhon Park (3-1), le Stade Rennais a une nouvelle fois rendez-vous avec Arsenal ce jeudi soir dans le cadre des huitièmes de finale retour de Ligue Europa. À l’Emirates Stadium, le club breton compte bien valider son billet pour les quarts de finale, mais il faudra résister aux assauts londoniens, les Gunners devant rattraper leur retard.

Pour cette rencontre, Julien Stéphan aligne son 4-2-3-1. Suspendus au match aller Traoré et Niang effectuent leur retour dans le onze de départ et remplacent donc Zeffane et Hunou. Côté londonien, Unai Emery opte pour le même schéma tactique avec quatre changements effectués. Kolasinac, Ramsey, Maitland-Niles et Lacazette sont titulaires.

Les compositions officielles

Arsenal : Cech - Mustafi, Koscielny, Monreal, Kolasinac - Ramsey, Xhaka - Maitland-Niles, Özil, Aubameyang - Lacazette

Stade Rennais : Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - André, Grenier - Bourigeaud, Ben Arfa, Sarr - Niang