Dixième de Premier League, Arsenal réalise une saison très moyenne et n’est pas certain de remplir les objectifs fixés par le board pour cet exercice 2019-2020. Il existe en revanche quelques satisfactions dans les rangs des Gunners. Le jeune Bukayo Saka (18 ans) en fait partie. L’ailier international anglais des moins de 19 ans dépanne au poste de latéral gauche, entre les blessures de Sead Kolasinac et Kieran Tierney, mais réalise des matches pleins. Meilleur passeur des siens (8 offrandes toutes compétitions confondues), le protégé de Mikel Arteta attise les convoitises.

Selon les informations du Daily Mail, Liverpool, Manchester United et le Bayern Munich seraient intéressés par le profil de Bukayo Saka. Le quotidien britannique précise que le principal intéressé, qui touche environ 3500€ par semaine, pourrait se voir offrir une prolongation de contrat de la part des dirigeants d’Arsenal avec une revalorisation salariale à la clé, alors que les négociations sont déjà lancées entre les deux parties. Son contrat expirant en juin 2021, les Gunners ont tout intérêt à faire vite pour conserver leur pépite anglaise, pur produit du centre de formation londonien.