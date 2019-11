Plus que jamais, l’étau se resserre autour d’Unai Emery. Le manager espagnol d’Arsenal cristallise les critiques ces dernières semaines. En cause, les résultats décevants des Gunners qui n’ont plus gagné depuis six matchs toutes compétitions confondues. Ce soir, le club londonien aura l’occasion de renouer avec le succès en Ligue Europa pour la réception de l’Eintracht Francfort.

Invité à s’exprimer face aux médias avant la rencontre, Unai Emery a avoué que son équipe inspirait moins la crainte de ses adversaires à l’Emirates Stadium. « Je sais que certaines équipes viennent ici et n’ont peur de rien contre nous et que nous devons être forts pour nos supporters, mais nous devons d’abord renouer les liens avec eux. Mais vraiment, je souhaite que les supporters et tous les supporters aident l’équipe, car nous en avons besoin, » a commenté le manager ibérique. Les fans d’Arsenal accéderont-ils à la requête d’Unai Emery ? Réponse tout à l’heure, sur les coups de 22h45...