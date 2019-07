Arsenal et Laurent Koscielny ont-ils atteint un point de non-retour ? Depuis que le Français a annoncé vouloir partir libre lors de ce mercato estival, il est mis à l’écart, s’entraînant avec les U23. Et selon Unai Emery, la situation n’est pas prête de s’arranger.

Alors que les Gunners sont actuellement en tournée aux États-unis, l’ancien coach du PSG a confié que le défenseur continuerait de s’entraîner avec les jeunes du club à leur retour à Londres. « Puisqu’il a décidé de ne pas prendre part avec nous à la tournée, la solution est maintenant uniquement entre le club et lui car il a décidé de ne pas faire partie de l’équipe en pré-saison. Je le respecte, mais nous avons des responsabilités, il a des responsabilités, le club a des responsabilités et moi aussi, a expliqué le technicien espagnol par des propos rapportés par The Mirror. Maintenant, ce n’est plus qu’un problème entre le club et lui. Mon idée est continuer avec des joueurs qui veulent être ici. »

