Ce mercredi matin, Arsène Wenger s’est présenté en conférence de presse. L’occasion de faire un point sur tous les dossiers chauds du mercato. Concernant Lucas Perez, il a confié : « C’est une possibilité qu’il parte. J’ai ouvert la porte pour lui ». En revanche, il a fermé la porte pour Jack Wilshere. « C’est bien qu’il revienne et qu’il soit disponible. Il n’est pas loin. Je prévois qu’il soit là cette saison. Après nous verrons ».

Même son de cloche pour Alex Oxlade-Chamberlain, dont le nom revient à Chelsea ces derniers jours. « Je veux qu’il reste ici longtemps. Il sera dans deux ans le joueur anglais que tout le monde suivra ». Il a enfin fait un point sur le cas d’Alexis Sanchez, en fin de contrat dans un an. « Il n’y a pas de progrès concernant les discussions autour d’un nouveau contrat. Le laisser partir libre pourrait être l’une des conséquences suite au fait de ne pas le vendre cet été (...) Non, je ne pense pas que Diego Costa avait encore une année de contrat. Nous voulons qu’il (Alexis) soit avec nous, Chelsea non ».