Toujours englué en deuxième partie de tableau, l’AS Monaco (14e) va défier la lanterne rouge Toulouse demain à 19h. Un match important pour les hommes de Leonardo Jardim qui pourront s’éloigner de la zone rouge en cas de succès. Et pour cette rencontre, le technicien portugais a décidé de miser sur un groupe de 19 éléments dans lequel on retrouve la majorité des cadres.

Parmi les absents, on compte Islam Slimani suspendu tout comme Benjamin Henrichs. De son côté, l’ailier nigérian Henry Onyekuru est souffrant et ne participera pas à ce match. En revanche, le jeune Arthur Zagre figure dans le groupe tout comme les cadres que sont Cesc Fabregas, Tiémoué Bakayoko, Aleksandr Golovin et Wissam Ben Yedder.

Le groupe :

Gardiens : Benjamin Lecomte, Danijel Subasic et Seydou Sy

Défenseurs : Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Fodé Ballo-Touré, Kamil Glik, Jemerson, Guillermo Maripan et Arthur Zagre

Milieux : Tiémoué Bakayoko, Gil Dias, Cesc Fabregas, Aleksandr Golovin, Gelson Martins et Adrien Silva

Attaquants : Keita Baldé, Jean-Kevin Augustin et Wissam Ben Yedder