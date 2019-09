La septième journée de Ligue 1 débute ce mardi et offre un très beau duel entre l’AS Monaco et l’OGC Nice. A domicile, les Asémistes tenteront d’obtenir leur premier succès de la saison face au rival historique.

Leonardo Jardim organise donc son équipe dans un 3-5-2 avec Benjamin Lecomte dans les buts. Guillermo Maripan, Jemerson et Benoît Badiashile sont associés en défense alors que les rôles de pistons sont assurés par Gelson Martins et Gil Dias. Au cœur du jeu on retrouve Tiémoué Bakayoko, Cesc Fabregas et Aleksandr Golovin tandis que le duo offensif, Jean-Kevin Augustin - Islam Slimani voit le jour.

De son côté, l’OGC Nice opte pour un 4-2-3-1. Walter Benitez évolue dans les cages derrière Partrick Burner, Andy Pelmard, Stanley N’Soki et Malang Sarr. Aligné en sentinelle Wylan Cyprien pourra compter sur Adrien Tameze pour l’aider à approvisionner Youcef Atal, Adam Ounas, Kasper Dolberg et Alexis Claude Maurice sur le front de l’attaque.

Les compositions :

AS Monaco : Lecomte - Maripan, Glik, Badiashile - Martins, Fabregas, Bakayoko, Golovin, Dias - Augustin, Slimani

OGC Nice : Benitez - Burner, Pelmard, N’Soki, Sarr - Tameze, Cyprien - Atal, Ounas, Dolberg, Claude Maurice

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10