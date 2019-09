La cinquième journée de Ligue 1 se termine ce soir avec un choc entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille.

A domicile, l’AS Monaco propose un 4-4-2 avec Benjamin Lecomte dans les cages. Ruben Aguilar, Kamil Glik, Guillermo Maripan et Jordan Amavi forment la défense. Gelson Martins et Aleksandr Golovin prennent les ailes tandis que Tiémoué Bakayoko et Cesc Fabregas forment le double pivot. Enfin, Islam Slimani et Wissam Ben Yedder composent le duo d’attaque.

De son côté, l’Olympique de Marseille s’établit dans un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les buts. Bouna Sarr, Boubacar Kamara, Alvaro Gonzalez et Jordan Amavi constituent la défense. Maxime Lopez, Kevin Strootman et Morgan Sanson sont au cœur du jeu. Valère Germain et Dimitri Payet accompagnent Dario Benedetto.

Les compositions :

AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Glik, Maripan, Ballo-Touré - Martins, Bakayoko, Fabregas, Golovin - Slimani, Ben Yedder

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Kamara, Gonzalez, Amavi - Lopez, Strootman, Sanson - Germain, Benedetto, Payet

