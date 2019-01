Si l’on connaît l’identité du premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue BKT, le RC Strasbourg Alsace, tombeur de l’OL dans son Groupama Stadium (1-2) hier soir, on ignore encore quels seront les trois autres élus pour le dernier carré. Le deuxième quart de finale oppose ce soir (18h45) l’AS Monaco, vainqueur de l’épreuve en 2003 et finaliste malheureux des deux dernières éditions, au Stade Rennais, finaliste en 2013 au palmarès toujours néant.

Pour cette rencontre, Thierry Henry, dont le bilan à la tête de l’ASM reste fragile (3V, 2N, 9D), propose un 5-3-2 avec Loïc Badiashile dans les buts. La ligne défensive est composée de Julien Serrano, Kamil Glik, Naldo, Benoît Badiashile et Benjamin Henrichs. Youri Tielemans, Youssef Aït Bennasser et Romain Faivre forment le milieu de terrain. Seul en pointe de l’attaque, Moussa Sylla est épaulé par Rony Lopes qui connaît sa première titularisation depuis le 2 septembre.

Sur six succès de rang depuis son intronisation sur le banc du Stade Rennais, Julien Stéphan répond par un 4-2-3-1. Thomas Koubek évolue dans les cages et peut compter sur Hamari Traoré, Damien Da Silva, Mexer et Rami Bensebaini en défense. Clément Grenier et Benjamin André évoluent au cœur du jeu. Le trio composé d’Ismaila Sarr, Hatem Ben Arfa et Benjamin Bourigeaud évolue en soutient de Theoson-Jordan Siebatcheu.

Les compositions d’équipes :

AS Monaco : Badisahile - Serrano, Glik, Naldo, Badiashile, Henrichs - Tielemans, Aït Bennasser, Faivre - Lopes, Sylla

Stade Rennais : Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - Grenier, André - Sarr, Ben Arfa, Bourigeaud - Siebatcheu