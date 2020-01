Champion de France avec l’AS Monaco et taulier de Leonardo Jardim lors de l’exercice 2017-2018 exceptionnel qu’ont connu les Monégasques, Tiémoué Bakayoko (25 ans) avait quitté le Rocher à la fin de la saison pour rejoindre Chelsea en échange de 40M€. L’international français ne s’est jamais imposé chez les Blues et a été prêté à l’AC Milan l’an passé avant d’être de nouveau cédé, avec option d’achat, cette saison à Monaco. Il avait alors retrouvé le technicien portugais, avant que ce dernier ne se fasse limoger et remplacer par Robert Moreno le 28 décembre dernier.

Tiémoué Bakayoko n’a d’ailleurs pas caché sa déception concernant le départ de Leonardo Jardim, au cours d’un entretien accordé à L’Equipe : « on entendait des bruits de couloir, on en parlait. Je ne dirais jamais quelque chose de mauvais sur lui car il aidé beaucoup de joueurs, moi le premier. J’étais un peu déçu qu’il parte, mais la vie d’un footballeur est ainsi ». Cette saison, le milieu de terrain monégasque, sous contrat jusqu’en 2022 à Chelsea, a disputé 14 matchs, dont 12 de Ligue 1, sous les couleurs de l’AS Monaco.