Coach du Shakhtar Dontesk depuis l’été 2016, le Portugais Paulo Fonseca a réalisé de belles saisons en Ukraine avec 3 titres de champion, 3 coupes nationales et un huitième de finale de Ligue des Champions contre... l’AS Roma. Un club qu’il devrait rejoindre rapidement selon les informations du Corriere dello Sport. Le quotidien italien fait état d’un contrat de deux ans assorti d’un salaire annuel de 3 millions d’euros.

Interrogé sur un possible départ, Paulo Fonseca a répondu avec un trait d’humour au micro du média ukrainien Pro Football : « dans le football, beaucoup de choses peuvent se produire, la seule certitude est que je n’irai pas au Dynamo (Kiev), sinon ma femme se fâchera ». Néanmoins, il pourrait ne pas être le seul à arriver et l’axe Donetsk-Rome devrait tourner à plein régime. Ainsi, le latéral gauche brésilien Ismaily (29 ans) pourrait débarquer en Italie tout comme le milieu de terrain Marcos Antonio (18 ans). Ce dernier s’est montré impressionnant (9 matches, 1 but) sur le peu de temps de jeu qu’il a eu à sa disposition.