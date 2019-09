Dix-neuvième de Ligue 1, sur 5 défaites et 2 nuls toutes compétitions confondues, l’AS Saint-Etienne vit une période sombre. Fortement remis en question ces derniers jours, Ghislain Printant vit sans doute ses dernières heures à la tête des Verts. Alors que l’effectif pro le réclamait pour succéder à Jean-Louis Gasset, L’Equipe révélait il y a quelques jours que Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l’ASSE, se démenait en coulisse pour faire revenir Gasset !

Lundi, le dirigeant avait rétro-pédalé et démenti tout contact avec l’ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG, dans le Progrès. « Pour être très clair, je ne l’ai pas eu au téléphone », avait-il déclaré, précisant : « Il faudrait être le dernier des idiots pour l’appeler alors qu’on connaît les rapports très forts qui unissent Jean-Louis et Ghislain [son ancien adjoint à l’ASSE]. Ça voudrait dire qu’on est dans l’optique de changer d’entraîneur ». Mais un nouveau revers des Verts, samedi à Geoffroy-Guichard face au promu messin (1-0), a semble-t-il une nouvelle fois changé la donne. Dans une interview donnée à France Bleu Loire, Bernard Caïazzo affirme qu’il n’y a « pas 36 solutions. Gasset est la solution », précisant que ce dernier réfléchissait. Dans le Forez, pas certain que Ghislain Printant ne passe l’automne.

