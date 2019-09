Huit matches toutes compétitions confondues et seulement une victoire, lors de la 1ère journée de Ligue 1 contre Dijon (2-1). Le début de saison de l’AS Saint-Etienne, actuellement dix-neuvième du championnat de France, est cauchemardesque. Du coup, l’entraîneur des Verts Ghislain Printant est forcément sur le sellette. Ce vendredi après-midi, RMC Sport avançait que le technicien de 58 ans pourrait prochainement être remplacé par Claude Puel, l’ancien coach de Leicester City (Angleterre).

Et ce soir, Canal + apporte un peu plus d’informations. Le technicien français devrait bel et bien devenir l’entraîneur de l’ASSE en début de semaine prochaine. Claude Puel serait attendu dans quelques jours à Saint-Etienne puisque les parties seraient désormais tombées d’accord. L’ancien coach de l’OGC Nice notamment devrait débarquer avec son staff pour occuper un poste de manager sportif (entraîneur + directeur sportif, ndlr), et non de simple entraîneur. De son côté, Ghislain Printant devrait diriger son dernier match dimanche contre le Nîmes Olympique (17h).

#LateFC Information @canalplus : Claude Puel sera le nouveau coach de l'ASSE la semaine prochaine ! pic.twitter.com/qppBccn6yN — Late Football Club (@LateFootClub) September 27, 2019

