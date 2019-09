L’AS Saint-Etienne qui connaît un début de saison mouvementé (19ème de Ligue 1), s’apprête déjà à changer d’entraîneur. Sur un siège éjectable depuis plusieurs jours, Ghislain Printant pourrait rendre son tablier dans les prochaines heures. Selon les informations de RMC Sport, le coach des Verts ne devrait plus diriger l’équipe stéphanoise après le déplacement à Nîmes. En parallèle, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo s’activent pour lui dénicher un successeur.

Et la piste menant à Claude Puel serait érigée comme prioritaire par le premier nommé. L’ancien entraîneur de Leicester aimerait cependant s’investir sur la durée dans le Forez, et se montrerait emballé à l’idée de diriger les Verts. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé avec Puel, et l’option Jean-Louis Gasset demeure toujours d’actualité, même si un retour de l’ancien adjoint de Laurent Blanc paraît compliqué. Les prochaines heures s’annoncent décisives à Saint-Etienne...

