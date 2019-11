Jeudi soir (18h55), l’AS Saint-Etienne accueille La Gantoise (match à suivre en direct commenté sur notre live) dans le cadre de la cinquième journée de Ligue Europa. Encore en course pour se qualifier pour les seizièmes de finale, les Verts doivent néanmoins l’emporter à Geoffroy-Guichard pour s’offrir une finale lors de la dernière journée face à Wolfsbourg le 12 décembre prochain. Présent en conférence de presse, Claude Puel ne souhaite pas que l’aventure européenne s’arrête à la fin de l’année pour ses troupes.

« On a envie de jouer tous les trois jours, c’est un but. C’est ce qui m’intéresse, qui intéresse les joueurs. On joue une demi-finale pour prétendre à jouer une finale à l’extérieur. Nous avons la volonté, de gagner quelque soit les aléas. On donnera tout et on verra bien le résultat, » ainsi commenté l’entraîneur stéphanois. Reste à savoir si ce discours volontaire se traduira par une belle prestation sur le pré.