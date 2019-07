Défait face à l’Olympique de Marseille en finale des EA Ligue 1 Games (1-2), l’AS Saint-Etienne continue d’effectuer une préparation qui plaît à son entraîneur Ghislain Printant. Néanmoins, le coach stéphanois ne s’en cache pas, il attend encore quelques renforts pour son effectif.

« On souhaite les mêmes renforts que depuis le début. Dans le secteur défensif, on attend deux recrues, dans le milieu aussi et certainement offensivement », explique-t-il après la rencontre. Pour rappel, les Verts ont déjà enregistré l’arrivée de cinq joueurs, à savoir Alpha Sissoko (Clermont), Harold Moukoundi (Le Havre), Sergi Palencia (FC Barcelone), Zaydou Youssouf (Bordeaux) et Denis Bouanga (Nîmes).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10